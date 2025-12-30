Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В НГУ открыли именную аудиторию выдающегося физика Владимира Захарова

Научные работы Владимира Захарова имеют более 40 тысяч цитирований.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирском государственном университете состоялась торжественная церемония открытия аудитории имени Владимира Захарова — одного из самых цитируемых российских физиков-теоретиков, основателя нескольких ключевых направлений в нелинейной науке.

Памятное событие прошло в главном корпусе поточных аудиторий НГУ с участием ректора Михаила Федорука, деканов физического и механико-математического факультетов, а также учеников Захарова, некоторые из которых присоединились онлайн.

Как отметил декан физфака Владимир Блинов, научные работы Владимира Захарова имеют более 40 тысяч цитирований, а его индекс Хирша составляет 65, что выводит его в пятёрку ведущих российских теоретиков.

«Захаров был одним из столпов современной нелинейной науки, основателем теории солитонов, волновых коллапсов и турбулентности. Многие фундаментальные результаты он получил, работая в Новосибирске», — говорится в послании его ближайшего коллеги Евгения Кузнецова, которое зачитал ректор Федорук.

Учёный также подчеркнул, что Владимир Захаров, будучи первым выпускником НГУ, воспитал целую мировую научную школу и при этом был признанным поэтом — его стихи вошли в антологию русской поэзии XX века под редакцией Евгения Евтушенко.