В НГУ открыли именную аудиторию выдающегося физика Владимира Захарова

В Новосибирском государственном университете состоялась торжественная церемония открытия аудитории имени Владимира Захарова — одного из самых цитируемых российских физиков-теоретиков, основателя нескольких ключевых направлений в нелинейной науке.
Памятное событие прошло в главном корпусе поточных аудиторий НГУ с участием ректора Михаила Федорука, деканов физического и механико-математического факультетов, а также учеников Захарова, некоторые из которых присоединились онлайн.
Как отметил декан физфака Владимир Блинов, научные работы Владимира Захарова имеют более 40 тысяч цитирований, а его индекс Хирша составляет 65, что выводит его в пятёрку ведущих российских теоретиков.
«Захаров был одним из столпов современной нелинейной науки, основателем теории солитонов, волновых коллапсов и турбулентности. Многие фундаментальные результаты он получил, работая в Новосибирске», — говорится в послании его ближайшего коллеги Евгения Кузнецова, которое зачитал ректор Федорук.
Учёный также подчеркнул, что Владимир Захаров, будучи первым выпускником НГУ, воспитал целую мировую научную школу и при этом был признанным поэтом — его стихи вошли в антологию русской поэзии XX века под редакцией Евгения Евтушенко.