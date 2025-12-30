Ричмонд
В Ростове на месте снесенного ГПЗ-10 построят высотный ЖК с инфраструктурой

На месте ГПЗ-10 появятся высотки, школа и детский сад.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Ростова-на-Дону на территории снесенного завода ГПЗ-10 появится жилой комплекс высотной застройки с соцобъектами. Об этом сообщили в администрации города.

Согласно официальной информации, утверждена подготовка проектной документации для территории в границах улиц Малиновского, Пескова, Машиностроительного переулка и улицы 2-й Краснодарской. Там планируется возвести многоэтажный жилой комплекс с автостоянками.

Помимо жилья, в планы строительства входит возведение детского сада и школы, размещение магазинов, административных помещений и автомойки. Также обещают, что там будут общественные пространства, а территорию благоустроят.

Известно, что подготовительный этап, включавший публичные обсуждения проекта, завершился 15 декабря.

