ФК «Астана» передадут частному инвестору

Столичный футбольный клуб «Астана» с нового сезона может перейти в частные руки. Инвестор для команды уже найден, сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в правительстве.

Источник: Курсив

По его словам, клуб долгие годы финансировался через единого оператора Sport Qory, однако теперь власти планируют его коммерциализацию. Процедурой передачи занимаются министерство туризма и спорта совместно с фондом Sport Qory.

«Клуб все время финансировался из единого оператора Sport Qory. В этом году мы планируем коммерциализацию данного клуба. Так как история есть у клуба и международное признание, я думаю, с инвесторами проблем не будет», — заявил Мырзабосынов.

По его словам, кто именно станет новым инвестором ФК «Астана», будет известно уже после Нового года. Он уже определен.

Министр также отметил, что в Казахстане уже коммерциализированы пять футбольных клубов. Еще по семи командам работа продолжается — для них ищут инвесторов, которые смогут обеспечить стабильное финансирование.

ФК «Астана» считается самым титулованным и стабильным клубом страны. Команда уже 13 лет подряд входит в тройку призеров чемпионата Казахстана и ранее выступала в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги конференций.