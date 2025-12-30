ФК «Астана» передадут частному инвестору

По его словам, клуб долгие годы финансировался через единого оператора Sport Qory, однако теперь власти планируют его коммерциализацию. Процедурой передачи занимаются министерство туризма и спорта совместно с фондом Sport Qory.
«Клуб все время финансировался из единого оператора Sport Qory. В этом году мы планируем коммерциализацию данного клуба. Так как история есть у клуба и международное признание, я думаю, с инвесторами проблем не будет», — заявил Мырзабосынов.
По его словам, кто именно станет новым инвестором ФК «Астана», будет известно уже после Нового года. Он уже определен.
Министр также отметил, что в Казахстане уже коммерциализированы пять футбольных клубов. Еще по семи командам работа продолжается — для них ищут инвесторов, которые смогут обеспечить стабильное финансирование.
ФК «Астана» считается самым титулованным и стабильным клубом страны. Команда уже 13 лет подряд входит в тройку призеров чемпионата Казахстана и ранее выступала в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги конференций.