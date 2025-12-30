Где купить алкоголь в Петербурге в новогоднюю ночь-2026?

Напомним, в России время продажи алкоголя регулируется Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, и запрета на торговлю спиртным в период новогодних праздников он не устанавливает. При этом регионы могут самостоятельно вводить свой режим реализации горячительных напитков. И этот режим был введён Законом Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 г. № 50−5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге». Согласно ему, обзавестись бутылкой нельзя с 22.00 до 11.00.