Где купить алкоголь в Петербурге в новогоднюю ночь-2026?

Первое утро нового года не принесёт разочарований жителя и гостям Петербурга, решившим продолжить празднование в тёплой компании с бутылочкой игристого или чего покрепче. Иными словами, в Северной столице нет необходимости заранее запасаться ящиками со спиртным.
31 декабря 2025 года приобрести алкоголь в Санкт-Петербурге можно до 22.00.
1 января 2026 года алкоголь можно будет купить в любом магазине Санкт-Петербурга, как и в любой другой день — с 11 утра.
Какие ограничения действуют в Петербурге и Ленобласти в новогоднюю ночь 2026?
Напомним, в России время продажи алкоголя регулируется Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, и запрета на торговлю спиртным в период новогодних праздников он не устанавливает. При этом регионы могут самостоятельно вводить свой режим реализации горячительных напитков. И этот режим был введён Законом Санкт-Петербурга от 10 февраля 2014 г. № 50−5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге». Согласно ему, обзавестись бутылкой нельзя с 22.00 до 11.00.
В городе на Неве есть лишь один день, когда покупка алкоголя в розницу запрещена — это день проведения праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса». В этом смысле 31 декабря и 1 января 2026 года не отличаются от любых других, и сходить за желанным напитком вам никто не помешает в ставшие уже привычными временные рамки.
В соседней Ленобласти с 1 сентября 2025-го ввели аналогичный петербургскому регламент, сократив время продаж спиртного на два часа. Если раньше его можно было купить с 9.00 до 22.00, то теперь только с 11.00.
Где можно, а где нельзя купить алкоголь?
Жителям и гостям Москвы на покупку алкоголя отпущено больше времени — они могут сделать это с 8:00 до 23:00. Обратная ситуация в Вологодской области — там с 1 марта 2025-го спиртное в будние дни доступно лишь два часа в день — с 12 до 14 часов.
К слову, в некоторых регионах ограничения, а то и жёсткие запреты на продажу алкогольной продукции в период новогодних праздников всё-таки ввели. Так, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в столице Тувы Кызыле она будет полностью запрещена — включая пиво и во всех магазинах.
В новогодние выходные в местах проведения массовых мероприятий не будет продаваться спиртное в Нижегородской области. А в Башкортостане полный запрет на продажу алкоголя вводят 3 января. 4, 5 и 6 января его снимут, но частично — приобрести бутылку «колдовства» разрешено с 14.00 до 10.00 часов следующего дня по местному времени.
При этом не стоит забывать, что пропустить бокальчик всегда можно в ресторанах, кафе, других заведениях общепита — это не запрещено.