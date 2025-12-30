Определены самые уязвимые для штормовых затоплений поселки Камчатки

От подобных затоплений страдают поселки Октябрьский, Устьевое, Крутогоровский и бывший Ичинский на западе полуострова, а также Ивашка и, возможно, Апука и Пахачи на северо-востоке. В поселках, расположенных в глубине полузакрытых бухт, например, в Тиличиках и Корфе, затопления происходят, когда ветровые нагоны совпадают с полными водами приливов. Для обоих типов затоплений характерно увеличение количества таких случаев в конце осени, особенно в ноябре, когда совпадают наивысшие в году приливы и сильные штормы.