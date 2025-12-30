Определены самые уязвимые для штормовых затоплений поселки Камчатки

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Исследователи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга выявили наиболее подверженные затоплениям участки побережья полуострова, это поможет в разработке мер защиты для населенных пунктов и инфраструктуры края, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Результаты этого исследования имеют прямое практическое значение для обеспечения безопасности населенных пунктов на побережье. Систематическое изучение природных процессов позволяет не только понять их механизмы, но и разработать меры по защите инфраструктуры и людей», — приводит пресс-служба слова и. о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольги Ребковец.
Хозяйственная деятельность на Камчатке сосредоточена на морских берегах. Расположенные на них жилые дома, рыбозаводы, дороги и даже аэропорты регулярно страдают от штормовых волн. По наблюдениям ученых, наиболее уязвимыми оказались два участка побережья. Первый находится на западе полуострова, между устьями рек Ича и Опала, где берег омывается Охотским морем. Второй расположен на северо-востоке края, у берегов Берингова моря.
«На открытых берегах Камчатки опасные подъемы уровня моря в основном связаны с наложением штормовых волн на полные воды приливов. В совокупности эти факторы обеспечивают около 90% подъема уровня моря над его средней величиной. Ветровой нагон здесь играет второстепенную роль», — пояснил научный сотрудник молодежной лаборатории исследования антропогенной динамики экосистем КамГУ им. Витуса Беринга, кандидат географических наук Сергей Горин.
От подобных затоплений страдают поселки Октябрьский, Устьевое, Крутогоровский и бывший Ичинский на западе полуострова, а также Ивашка и, возможно, Апука и Пахачи на северо-востоке. В поселках, расположенных в глубине полузакрытых бухт, например, в Тиличиках и Корфе, затопления происходят, когда ветровые нагоны совпадают с полными водами приливов. Для обоих типов затоплений характерно увеличение количества таких случаев в конце осени, особенно в ноябре, когда совпадают наивысшие в году приливы и сильные штормы.
Ученые также изучают разрушительный процесс миграции прорв — проливов в береговых косах, которые способны полностью уничтожить участки побережья вместе с постройками, как это произошло с бывшим поселком Кировский. Для снижения рисков ученые рекомендуют организовать систематический мониторинг состояния берегов и уровня воды в наиболее опасных районах. В некоторых поселках на северо-востоке края требуются специальные полевые наблюдения. Продолжить работы по изучению штормовых затоплений планируется в новом научном пространстве «Кампус первооткрывателей», создаваемом в рамках национального проекта «Молодежь и дети».