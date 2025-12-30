Стратегия развития БФУ позволит популяризировать проекты вуза в регионах

«Ведущие вузы, которые участвуют в программе “Приоритет-2030”, трансформировались под задачу технологического лидерства. В частности, — сказал он, — приоритетом для себя мы выделили современную высокотехнологичную сферу здравоохранения в области когнитивного здоровья. Это требует ресурсов, безусловно, и программа “Приоритет-2030” — это не про бытовуху, не про закрытие финансовых дыр, не про закупку компьютеров для всех сотрудников университета. Это именно приоритизация ресурсов на данное направление. Я надеюсь, на дистанции пяти лет не только в Калининградской области, но и, что называется, в информационном потоке всей страны, будет понятно, что мы умеем решать отдельные задачи, что мы здесь лучшие на территории России и вносим свой вклад в технологическое развитие».