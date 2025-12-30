Стратегия развития БФУ позволит популяризировать проекты вуза в регионах

КАЛИНИНГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Стратегия развития Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» позволит популяризировать разработки калининградских ученых в масштабах страны, сказал ТАСС ректор вуза Максим Демин.
«Ведущие вузы, которые участвуют в программе “Приоритет-2030”, трансформировались под задачу технологического лидерства. В частности, — сказал он, — приоритетом для себя мы выделили современную высокотехнологичную сферу здравоохранения в области когнитивного здоровья. Это требует ресурсов, безусловно, и программа “Приоритет-2030” — это не про бытовуху, не про закрытие финансовых дыр, не про закупку компьютеров для всех сотрудников университета. Это именно приоритизация ресурсов на данное направление. Я надеюсь, на дистанции пяти лет не только в Калининградской области, но и, что называется, в информационном потоке всей страны, будет понятно, что мы умеем решать отдельные задачи, что мы здесь лучшие на территории России и вносим свой вклад в технологическое развитие».
Центр когнитивного здоровья (нейрореабилитации) открыли на базе Университетской клиники БФУ в конце сентября 2025 года. Там жители Калининградской области могут пройти комплексную программу диагностики и лечения когнитивных заболеваний с использованием технологий ИИ, VR, а также когнитивных тренингов, в том числе разработанных учеными Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта. Центр создан в партнерстве с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И. П. Павлова в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» и при поддержке Министерства здравоохранения Калининградской области. Прием ведут эксперты Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга — терапевт, эндокринолог, медицинский психолог, невролог, врач функциональной диагностики.
Минобрнауки РФ объявило о запуске программы «Приоритет-2030» в июне 2021 года, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Срок реализации программы — 10 лет, она проходит в два этапа: 2021−2025 и 2025−2030 годы. Вузы-участники ежегодно претендуют на базовый грант суммой не менее 100 млн рублей и спецгрант, размер которого устанавливает специальная комиссия.