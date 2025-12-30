Прощение штрафов и отсутствие проверок: что ждет малый бизнес в Казахстане в 2026 году

С 2026 года в Казахстане начнет действовать новый Налоговый кодекс РК. В рамках него предусмотрено повышение налога на добавленную стоимость (НДС), а также введение новых правил для предпринимателей. Чтобы микро- и малому бизнесу было легче адаптироваться под новые правила, было принято решение смягчить для них налоговое администрирование.
Среди вводимых мер поддержки предусмотрено сокращение налоговых проверок. Предпринимателей освободят от камеральных проверок (автоматических проверок отчетности) и от налоговых проверок за прошлые годы. Важно отметить, что это не касается отчетностей, поданных после 17 декабря 2025 года, операций с нерезидентами, случаев с уголовными делами или требованиями прокуратуры, а также проверок по жалобе самих предпринимателей. Если бизнес закрывается, его можно будет ликвидировать без камеральной проверки по налогам за периоды до 2026 года.
Налоговые органы также не смогут обращаться в суды для признания недействительными сделок, заключенных до 2026 года, или для отмены регистрации или перерегистрации бизнеса, сделанной до 2026 года. Для предпринимателей с долгами также предусмотрена поддержка. Если владелец микро- или малого бизнеса погасит основной долг по налогам в период с 1 января по 31 марта 2026 года, ему спишут все пени и штрафы, которые числились до нового года.
Микро- и малый бизнес не будут штрафовать за нарушение обязательной постановки по НДС по оборотам, совершенным до 1 января 2026 года, а также за непредставление налоговой отчетности до этой даты. Как считают в комитете, эти меры помогут предпринимателям спокойно вести бизнес без риска проверок за прошлые периоды, сфокусироваться на своем развитии и начать новый год «с чистого листа».