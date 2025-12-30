Прощение штрафов и отсутствие проверок: что ждет малый бизнес в Казахстане в 2026 году

Налоговые органы также не смогут обращаться в суды для признания недействительными сделок, заключенных до 2026 года, или для отмены регистрации или перерегистрации бизнеса, сделанной до 2026 года. Для предпринимателей с долгами также предусмотрена поддержка. Если владелец микро- или малого бизнеса погасит основной долг по налогам в период с 1 января по 31 марта 2026 года, ему спишут все пени и штрафы, которые числились до нового года.