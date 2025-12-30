Стоимость кубометра газа в Татарстане в октябре вырастет до 9,28 рубля

Также документ регламентирует нормативы потребления для абонентов, у которых не установлены приборы учета. Расчет платы в этом случае напрямую зависит от типа жилья и используемого оборудования. В квартирах с центральным отоплением и газовой плитой на одного человека закладывается от 12 до 24,5 кубометра газа в месяц.