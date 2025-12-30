В Новосибирской области выявили гонконгский грипп

По данным ведомства, на 52-й календарной неделе 2025 года — с 22 по 28 декабря — в Новосибирской области продолжилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Общее число зарегистрированных случаев ОРВИ оказалось на 22,6% ниже показателей предыдущей недели. Количество пациентов с подтверждённым диагнозом «грипп» сократилось на 16,8%.