В Новосибирской области выявили гонконгский грипп

В регионе зафиксирована циркуляция гонконгского гриппа на фоне снижения заболеваемости ОРВИ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По данным ведомства, на 52-й календарной неделе 2025 года — с 22 по 28 декабря — в Новосибирской области продолжилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Общее число зарегистрированных случаев ОРВИ оказалось на 22,6% ниже показателей предыдущей недели. Количество пациентов с подтверждённым диагнозом «грипп» сократилось на 16,8%.

Лабораторный мониторинг показал, что на территории региона одновременно циркулируют несколько штаммов вируса гриппа. Среди них — вирус гриппа типа A (нетипированный), грипп типа A (H3N2), известный как гонконгский грипп, а также грипп типа B. В Роспотребнадзоре отметили, что данные наблюдений подтверждают эффективность применяемых вакцин против выявленных штаммов.

Ведомство напомнило о необходимости своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания и подчеркнуло, что самолечение недопустимо. При появлении симптомов ОРВИ — насморка, кашля, чихания, озноба и повышенной температуры — жителям рекомендуют воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Для профилактики распространения инфекции Роспотребнадзор советует использовать медицинские маски в местах скопления людей, ограничивать посещение общественных пространств, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками, проводить влажную уборку и проветривание помещений, а также поддерживать иммунитет с помощью здорового образа жизни.