Омск зальют реагентами из-за дождя

Во вторник, 30 декабря 2025 года, мэр Сергей Шелест публично озвучил поручение по обработке омских улиц реагентами и песко-соляной смесью в связи со своеобразными предновогодними погодными условиями, в частности, моросящим дождем.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями поручил руководителям Управления дорожного хозяйства и благоустройства и БУ “Эксплуатация объектов внешнего благоустройства” усилить контроль за обработкой омских улиц, мостов и путепроводов противогололедными материалами», — подчеркнул градоначальник в социальных сетях.
Он также обратился к автомобилистам с призывом отказаться от парковки в неположенных местах и у обочин, так как это усложняет работу дорожной техники.
Отметим, на момент публикации известный сервис оценивает пробки на омских дорогах в 7 баллов, в том числе на фоне серии ДТП.