В Ялте парковки будут бесплатными на новогодние праздники

В праздничные дни все муниципальные парковочные пространства Большой Ялты будут работать бесплатно.

Источник: Аргументы и факты

Все муниципальные парковки Большой Ялты будут работать бесплатно с 31 декабря по 11 января включительно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.

Соответствующее постановление уже подписано.