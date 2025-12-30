В Ялте парковки будут бесплатными на новогодние праздники

Все муниципальные парковки Большой Ялты будут работать бесплатно с 31 декабря по 11 января включительно. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
Соответствующее постановление уже подписано.
В праздничные дни все муниципальные парковочные пространства Большой Ялты будут работать бесплатно.
