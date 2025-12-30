Водителей в Казахстане призвали отложить дальние поездки из-за гололеда

Главные правила безопасности для водителей.
В период заморозков основная нагрузка ложится на плечи автомобилистов. Старший инспектор комитета административной полиции Актоты Боранова напомнила: на скользкой дороге сцепление шин с дорогой падает, а тормозной путь многократно возрастает. В этой ситуации критически важно не просто соблюдать ПДД, но и сознательно занижать скоростной режим.
Чтобы сохранить контроль над автомобилем, водителям следует избегать импульсивного вождения. Любой резкий поворот руля или экстренное нажатие на педаль тормоза могут спровоцировать неуправляемый занос. Кроме того, необходимо держать увеличенный интервал до других машин и по возможности отказаться от межгородских рейсов до тех пор, пока трассы не будут очищены.
Ответственность граждан и текущая обстановка.
Климатические сюрпризы создают угрозы не только для загородных шоссе, но и для пешеходных зон. В профильном ведомстве рекомендуют жителям ограничить прогулки и не выходить на улицу без острой нужды.
Важной мерой предосторожности остается постоянный мониторинг официальных сводок экстренных служб, сообщает министерство. Внимательное отношение к рекомендациям, которые дает МВД Казахстана, поможет сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.
