Водителей в Казахстане призвали отложить дальние поездки из-за гололеда

Чтобы сохранить контроль над автомобилем, водителям следует избегать импульсивного вождения. Любой резкий поворот руля или экстренное нажатие на педаль тормоза могут спровоцировать неуправляемый занос. Кроме того, необходимо держать увеличенный интервал до других машин и по возможности отказаться от межгородских рейсов до тех пор, пока трассы не будут очищены.