«Два легендарных чемпиона»: промоутер Головкина отреагировал на его встречу с Усиком

Промоутер Том Леффлер, который много лет сотрудничал с Геннадием Головкиным, прокомментировал встречу GGG с украинским боксером Александром Усиком, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Леффлер в соцсети Х отметил, что рад видеть двух легенд вместе.

«Горжусь тем, чего достигли эти два легендарных чемпиона. GGG — один из самых разрушительных чемпионов, которых мы видели, с 23 нокаутами подряд, а Усик побеждал парней намного тяжелее его. Приятно видеть их вместе в Саудовской Аравии», — написал промоутер.

Отметим, что два легендарных боксера встретились на вечере бокса с главным боем Наоя Иноуэ — Давид Пикассо в Эр-Рияде.

Также мы недавно писали, что Головкин в Саудовской Аравии встречался с Криштиану Роналду.