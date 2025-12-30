«Два легендарных чемпиона»: промоутер Головкина отреагировал на его встречу с Усиком

Леффлер в соцсети Х отметил, что рад видеть двух легенд вместе.
«Горжусь тем, чего достигли эти два легендарных чемпиона. GGG — один из самых разрушительных чемпионов, которых мы видели, с 23 нокаутами подряд, а Усик побеждал парней намного тяжелее его. Приятно видеть их вместе в Саудовской Аравии», — написал промоутер.
Отметим, что два легендарных боксера встретились на вечере бокса с главным боем Наоя Иноуэ — Давид Пикассо в Эр-Рияде.
Также мы недавно писали, что Головкин в Саудовской Аравии встречался с Криштиану Роналду.