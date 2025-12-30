«Авангард» в Омске закроет год матчем с командой своего экс-тренера

Во вторник, 30 декабря, «Авангард» в матче чемпионата КХЛ (0+) сыграет с «Барысом». Это будет последняя встреча нашей команды в уходящем 2025 году.
Матчи покажет на ТВ «12-й канал». Игра все так же будет в концепции «Один в Омске» с реверансом в адрес новогодней комедии с участием Маколея Калкина. Естественно, в целом ожидаются праздничные антураж, конкурсы, игры и музыкальные паузы.
Соперник сейчас находится в КХЛ на 18-м месте общей таблицы. Его тренирует экс-наставник нашей же команды Михаил Кравец.
Всего две команды провели между собой 77 игр в КХЛ. В них у Омска 52 победы, у «Барыса» 26 с учетом самой недавней встречи их 23 ноября в Астане (5:2 в пользу «ястребов»). Соотношение заброшенных и пропущенных шайб в пользу омичей также: 243:177.
Букмекеры оценивают перспективы игры так: на победу «Авангарда» в основное время коэффициент 1,38 на такой же успех гостей — 6,50. На ничью в основное время это 6,00. Вероятность победы хозяев в каком-либо исходе оценивают в 1,22, для астанчан это 4,40. Вероятность того, что обе команды забьют в основное время, оценивают в 1,15.
После этой игры «Авангард» уже в 2026 году ожидает встреча с «Сибирью» на ее льду 4 января.