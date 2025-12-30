«У субклада K гриппа A (H3N2) выявлено около 10 мутаций». Врач-инфекционист рассказал о новом варианте гонконгского гриппа, которым болеют зимой 2025 в Беларуси

Врач-инфекционист отметил, почему насторожены врачи. Этому есть три причины. Первая — гонконгский грипп ранее был связан с более тяжелым сезонным гриппом. Вторая — в ряде стран сезон начался раньше обычного. Третья — тяжелее болеют пожилые, дети и люди с хроническими заболеваниями.