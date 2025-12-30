«У субклада K гриппа A (H3N2) выявлено около 10 мутаций». Врач-инфекционист рассказал о новом варианте гонконгского гриппа, которым болеют зимой 2025 в Беларуси

Врач-инфекционист приемного отделения Городской клинической инфекционной больницы Минска Никита Соловей в соцсети* рассказал о новом субкладе вируса гриппа А (H3N2) или гонконгского гриппа, который превалирует в Беларуси зимой 2025/2026 года.
По словам инфекциониста, это изменившийся привычный грипп, который ежегодно вызывает сезонные вспышки. Вирус гриппа постоянно мутирует. Иногда изменений становится так много, что вариант получает отдельное название. Это и означает новый субклад.
«У субклада K выявлено около 10 мутаций в белке, который распознает иммунная система», — отметил Никита Соловей.
Врач-инфекционист отметил, почему насторожены врачи. Этому есть три причины. Первая — гонконгский грипп ранее был связан с более тяжелым сезонным гриппом. Вторая — в ряде стран сезон начался раньше обычного. Третья — тяжелее болеют пожилые, дети и люди с хроническими заболеваниями.
Никита Соловей отметил, что в выигрышной позиции те, кто не пренебрег вакцинацией от гриппа осенью 2025 года.
«Да, вирус немного изменился после формирования состава вакцины, но: вакцина все равно содержит компонент H3N2, снижает риск тяжелого течения и осложнений, даже частичное совпадение — это защита», — отметил медик и подчеркнул, что главная цель вакцинации — предотвратить тяжелую болезнь и смерть.
Никита Соловей дал советы заболевшим. Среди них — не переносить грипп «на ногах» и при появлении симптомов оставаться дома, людям из групп риска — обращаться к врачу как можно раньше, ограничить физнагрузки, пить много жидкости равномерно в течении суток, использовать жаропонижающие при высокой температуре.
Совет всем — проветривание помещений, частое мытье рук, маски при посещении мест скопления людей.
«После перенесенного гриппа все равно необходима ежегодная вакцинация — иммунитет к вирусу нестойкий», — подчеркнул врач-инфекционист.
*Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Facebook, признана экстремистской и запрещена в России.
Кстати, белорусский врач приемного отделения больницы озвучил людям с хроническими заболеваниями алгоритм действий при гриппе и тяжелой ОРИ: «Фразы “мне что-то дает жена” или “маленькая белая таблетка” врачу не помогут».
Кроме того, вот что известно про гонконгский грипп, которым болеют в Беларуси (симптомы, группы риска).