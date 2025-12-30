В Екатеринбурге назовут улицу в честь разработчика «Калибра» Павла Камнева

Павел Камнев скончался 9 января 2023 года на 86-м году жизни. Жил и работал в Екатеринбурге. С апреля 2017 года выдающийся инженер занимал должность научного руководителя одного из акционерных обществ. За годы жизни он получил такие награды, как Герой Труда, орден «Знак Почета», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другие. Также дважды лауреат Госпремии РФ и Почетный гражданин Екатеринбурга.