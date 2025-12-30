Ричмонд
В Екатеринбурге назовут улицу в честь разработчика «Калибра» Павла Камнева

В Екатеринбурге улице присвоят имя известного инженера Павла Камнева.

Источник: telegram-канал «Екатеринбург. Главное»

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появится новая улица в честь известного конструктора в области ракетостроения Павла Камнева, который разработал известное семейство российских ракет «Калибр». Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

— Присвоить элементу улично-дорожной сети — улице с проектным наименованием «Новая-1», расположенной в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга, наименование «Павла Камнева», — говорится в тексте документа.

Павел Камнев скончался 9 января 2023 года на 86-м году жизни. Жил и работал в Екатеринбурге. С апреля 2017 года выдающийся инженер занимал должность научного руководителя одного из акционерных обществ. За годы жизни он получил такие награды, как Герой Труда, орден «Знак Почета», орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другие. Также дважды лауреат Госпремии РФ и Почетный гражданин Екатеринбурга.