Перепалка на кухне обернулась кровавой драмой: жительница Башкирии чуть не убила сожителя

В Учалинском районе Башкирии на местную жительницу завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
Инцидент произошел в селе Кирябинское. В дежурную часть районной полиции поступило сообщение от самой женщины, которая рассказала, что вечером во время распития алкоголя она ранила ножом 63-летнего сожителя. Прибывшие на место стражи порядка задержали ровесниц пострадавшего. Известно, что ранее ее уже судили за аналогичное преступление.
Женщина пояснила, во время застолья у пары возник конфликт, и потерпевший начал ее оскорблять. В этот момент женщина, которая чистила картошку кухонным ножом, и в какой-то момент ударила им мужчину в живот. Осознав всю серьезность произошедшего, она сама вызвала экстренные службы.
— Потерпевший был экстренно госпитализирован. Сотрудниками полиции с места происшествия изъят нож, — сообщает МВД.
