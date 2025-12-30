Перепалка на кухне обернулась кровавой драмой: жительница Башкирии чуть не убила сожителя

Женщина пояснила, во время застолья у пары возник конфликт, и потерпевший начал ее оскорблять. В этот момент женщина, которая чистила картошку кухонным ножом, и в какой-то момент ударила им мужчину в живот. Осознав всю серьезность произошедшего, она сама вызвала экстренные службы.