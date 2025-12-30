Жителей Краснодара напугал мощный хлопок над городом

Звук заставил людей волноваться многие вышли на улицы чтобы понять, что произошло. Сообщения в соцсетях и чатах наполнились вопросами о природе шума. Жители отмечают что хлопок был мощным и неожиданным похожим на взрыв или что-то подобное. Никто не знает точной причины, но такие инциденты вызывают тревогу особенно в условиях, когда Кубань ежедневно подвергается атакам БПЛА. Краснодарцы живут в постоянном напряжении. Каждый подозрительный шум настораживает и напоминает о рисках.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае в новогоднюю ночь могут отключить мобильный интернет.
