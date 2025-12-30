Новая парковка на 198 мест открылась в Кронштадте

В преддверии Нового года в Кронштадте открылась городская стоянка на 198 автомобилей. Расположена парковка на Цитадельском шоссе около кластера «Остров фортов», сообщили в комитете по транспорту Петербурга 30 декабря.
Теперь возле точки притяжения обустроены автостоянки общей вместимостью 630 машин. На Цитадельском шоссе две парковки, еще одна — на Кронштадтском шоссе.
В Северной столице сегодня действуют 18 перехватывающих стоянок на 1,8 тыс. мест, в том числе, 187 — для инвалидов, а также 14 парковок на 2 тыс. авто (250 — для водителей с инвалидностью).