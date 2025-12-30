Заболеваемость коронавирусом среди воронежцев начала снижаться

199 жителей Воронежской области заболели коронавирусом в период с 22 по 28 декабря. Статистикой поделились в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 30 декабря.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ковидом снизилась. Тогда в течение семи дней к врачам за медицинской помощью обратились 249 жителей региона.
Несмотря на положительную динамику, санврачи напоминают о важности соблюдения простых мер предосторожности, позволяющих снизить риски заражения COVID-19 и любыми другими респираторными заболеваниями.