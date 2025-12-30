Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость коронавирусом среди воронежцев начала снижаться

За неделю к врачам обратились 199 человек.

Источник: АиФ Воронеж

199 жителей Воронежской области заболели коронавирусом в период с 22 по 28 декабря. Статистикой поделились в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 30 декабря.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ковидом снизилась. Тогда в течение семи дней к врачам за медицинской помощью обратились 249 жителей региона.

Несмотря на положительную динамику, санврачи напоминают о важности соблюдения простых мер предосторожности, позволяющих снизить риски заражения COVID-19 и любыми другими респираторными заболеваниями.