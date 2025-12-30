В Молдове уничтожили гранаты: В них обнаружили крайне опасные для здоровья вещества

Более двух тонн гранатов не были допущены к продаже в Молдове.
Национальное агентство по безопасности продуктов питания (НАБПП) сообщило о задержании и последующем уничтожении партии импортных гранатов массой 2080 кг, которая не соответствовала требованиям безопасности.
Лабораторные исследования выявили превышение максимально допустимого уровня остаточного содержания пестицида пириметанила, что может представлять риск для здоровья человека. Образцы были отобраны инспекторами НАБПП на пограничном пункте контроля «Леушены».
В целях предотвращения возможного риска для потребителей партия гранатов была официально задержана, опечатана и впоследствии уничтожена под надзором инспекторов. Ни один килограмм заражённой продукции не поступил в торговые сети, заверяют в агентстве.
