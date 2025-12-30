Туристический сбор начнет действовать в Нижнем Новгороде с 1 января

Одним из законодательных изменений января 2026-го года станет введение туристического налога в Нижнем Новгороде. Средства с него поступят в бюджет и будут направлены на благоустройство и развитие дорожной инфраструктуры города.
С 1 января в стоимость временного проживания туристов в Нижнем Новгороде начнут включать туристический сбор. Ставка налога составит около 2%. По прогнозам, благодаря туристам в городской бюджет смогут ежегодно поступать около 200 млн рублей.
Напомним, что сейчас налог действует в десяти российских городах миллионниках. Помимо Нижнего Новгорода, с 2026 года его также будут платить в Курске, Самаре и Тюмени. Регионы получили право самостоятельно вводить турналог и определять его ставку.
Кроме того, турналог введен в более чем 750 муниципальных образованиях, в том числе в Нижегородской области — в Городецком и Балахнинском округах, а также в Кстовском районе.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Крыму не собираются вводить туристический налог или курортный сбор.