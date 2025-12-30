В Татарстане одобрили строительство центра разработки беспилотников

В Татарстане одобрен проект строительства производственного корпуса научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Соответствующее решение опубликовано на портале государственной информационной системы ЕГРЗ.
Создание центра станет частью масштабной программы развития технологий БПЛА в регионе. На реализацию проекта будет направлено более двух миллиардов рублей. Проект призван сконцентрировать ресурсы на разработке и тестировании новых технологий для гражданского применения беспилотников. По планам, строительство центра должно завершиться до конца 2026 года. Новый объект станет важной площадкой для инноваций и подготовки специалистов.
