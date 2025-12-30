«С трудом признался жене». Житель Ушачей накопил 100 тысяч долларов на квартиру в Минске и потерял по звонку о «замене» домофона

Житель городского поселка Ушачи потерял 100 тысяч долларов, которые накопил на покупку квартиры в Минске. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Так, 20 декабря 61-летнему жителю Ушачей позвонили неизвестные, сказав о якобы замене домофонного чипа. Мужчина согласился и продиктовал все коды, которые пришли ему на телефон, поверив в легенду мошенников.
Потом ему позвонили уже якобы правоохранители и стали запугивать будто бы проводимыми через его банковские счета переводами денег на военные действия на территории другой страны. Чтобы избежать ответственности белорусу посоветовали «задекларировать» все деньги, что есть.
Мужчина согласился, собрал все накопления — 91,5 тысячи долларов, 1450 евро и 8900 белорусских рублей, и лично отвез в Витебск, где передал «доверенному лицу».
Уже на следующий день его жена обнаружила, что все деньги пропали. Но мужчина признался не сразу, так как держал обещание о неразглашении, которое он дал мошенникам. Когда же все раскрылось, супруги обратились в правоохранительные органы.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
