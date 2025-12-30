Новогодний фестиваль в парке у театра кукол «Экият» продлится до 8 января

В Казани до 8 января в парке у Театра кукол «Экият» продлится новогодний фестиваль. Праздничная площадка работает ежедневно до 22:00, а в новогоднюю ночь мероприятия будут проходить до 2:00. Для удобства гостей предусмотрены муниципальные парковки вблизи парка.
Сегодня, 30 декабря, и в первый день нового года площадка фестиваля будет открыта с 16:00, а со 2 по 8 января — с 12:00, говорится в постановлении исполкома Казани.
Особое внимание уделено транспортной доступности. Посетители смогут оставить автомобили на муниципальных парковках, расположенных рядом с фестивальной площадкой. Парковочные места находятся вдоль улицы Петербургской, на улицах Суконной, Туфана Миннуллина, Волкова, 2, Нурсултана Назарбаева, 12а, Островского, 103, а также на улицах Газовой, Качалова, Ипподромной, Спартаковской, Шаляпина и Астрономической. Кроме того, парковки доступны на улице Хади Такташа у домов № 1 и № 2.
Напомним, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно все муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети Казани, будут работать бесплатно.
Для комфортного и безопасного пребывания гостей на территории фестиваля организованы охрана, работа общественных туалетов и освещение в вечернее и ночное время. Также предусмотрены регулярная уборка территории и вывоз мусора. Контроль за организацией и соблюдением графика работы фестиваля осуществляют профильные городские службы.
