И никакой операции: жителя Башкирии вылечили от рака прямой кишки инновационным методом

В Башкирии врачи Республиканского онкодиспансера добились полного регресса опухоли у 64-летнего пациента с раком прямой кишки без проведения хирургической операции. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Пациент обратился за помощью после того, как заметил примеси крови и слизи в стуле. Обследование выявило низкодифференцированную опухоль размером 45 × 22 × 29 миллиметра с прорастанием в мышечный слой и метастазом в одном из близлежащих лимфатических узлов.
Консилиум онкологов, радиотерапевтов и химиотерапевтов назначил курс химиолучевой терапии для уменьшения опухоли перед запланированной операцией. В зону облучения был включен и пораженный лимфоузел. Контрольное обследование после лечения показало полное исчезновение новообразования: на месте опухоли остался лишь едва заметный рубец. Повторная биопсия стенки кишечника также не выявила признаков заболевания, что позволило избежать хирургического вмешательства.
Теперь пациент переходит под стратегию динамического наблюдения «наблюдай и жди», которая предполагает регулярные осмотры и обследования у онкологов. При отсутствии рецидива он сможет продолжить наблюдение без радикальных операций.
Специалисты подчеркивают, что современные методы лечения рака прямой кишки позволяют многим пациентам достичь полного регресса опухоли. Ключевую роль в успехе играют своевременное обращение к врачам, внимательное отношение к своему здоровью и позитивный настрой пациента.
