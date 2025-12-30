И никакой операции: жителя Башкирии вылечили от рака прямой кишки инновационным методом

Консилиум онкологов, радиотерапевтов и химиотерапевтов назначил курс химиолучевой терапии для уменьшения опухоли перед запланированной операцией. В зону облучения был включен и пораженный лимфоузел. Контрольное обследование после лечения показало полное исчезновение новообразования: на месте опухоли остался лишь едва заметный рубец. Повторная биопсия стенки кишечника также не выявила признаков заболевания, что позволило избежать хирургического вмешательства.