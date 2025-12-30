Ричмонд
Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности

Мишустин утвердил концепцию содействия добровольческой деятельности до 2030 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольческой деятельности до 2030 года, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Развитие поддержки волонтерской деятельности, добровольческих организаций и ресурсных центров добровольчества, обеспечение условий и расширения возможностей для участия жителей страны в этой деятельности, а также дальнейшее укрепление инфраструктуры добровольчества — на решение этих и других задач направлена новая Концепция содействия развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности до 2030 года. Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в кабмине.

Основные ожидаемые результаты реализации концепции — увеличение не менее чем до 45% числа граждан и организаций, вовлечённых в добровольческую и общественную деятельность, развитие культуры добровольчества, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, повышение эффективности взаимодействия участников добровольческой деятельности за счёт развития соответствующей инфраструктуры, расширения мер поддержки и факторов мотивации.

«В конечном итоге реализация концепции будет способствовать решению социально значимых проблем в регионах страны», — отметили в кабмине.