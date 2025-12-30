Мишустин утвердил концепцию развития добровольческой деятельности

«Развитие поддержки волонтерской деятельности, добровольческих организаций и ресурсных центров добровольчества, обеспечение условий и расширения возможностей для участия жителей страны в этой деятельности, а также дальнейшее укрепление инфраструктуры добровольчества — на решение этих и других задач направлена новая Концепция содействия развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности до 2030 года. Распоряжение о её утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в кабмине.