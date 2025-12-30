Россияне смогут по желанию поставить в паспорте шесть отметок

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россияне могут по желанию поставить в паспорте шесть отметок, в том числе о группе крови, резус-факторе и несовершеннолетних детях, а с 2026 года — и о номере записи единого федерального информационного регистра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.