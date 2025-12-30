Дачный автобус № 48э станет постоянным по просьбам горожан

В Волгограде решили важный транспортный вопрос для жителей отдаленных районов. По многочисленным просьбам горожан власти изменили схему работы сезонного автобусного маршрута № 48э. Уже с 12 января 2025 года он перейдет в разряд круглогодичных, обеспечивая стабильное сообщение для пассажиров, сообщили в мэрии.
Теперь жители смогут комфортно добираться до нужных мест не только летом. Автобус № 48э будет курсировать по кольцевому маршруту «ВГТЗ — Дачи». От остановки «Ул. Дегтярева» он проследует по улицам Шурухина, Латошинской, Героев Тулы и Николая Отрады, а затем по проспекту Ленина до конечного пункта «Механический институт».
В будние дни автобусы выполнят восемь рейсов. Первый рейс запланировали на 7:00, а последний — на 18:00. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать транспортные карты «Волна», банковские карты или наличные. Все действующие льготы на маршруте сохранят.