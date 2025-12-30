Дачный автобус № 48э станет постоянным по просьбам горожан

Теперь жители смогут комфортно добираться до нужных мест не только летом. Автобус № 48э будет курсировать по кольцевому маршруту «ВГТЗ — Дачи». От остановки «Ул. Дегтярева» он проследует по улицам Шурухина, Латошинской, Героев Тулы и Николая Отрады, а затем по проспекту Ленина до конечного пункта «Механический институт».