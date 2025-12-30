Работы на ТЭЦ-2 в Ростове пообещали завершить к Новому году

Работы на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону находятся на завершающем этапе и ведутся по графику. Об этом в конце декабря сообщают в ООО «Ростовские тепловые сети».
— Выполняется завершающий этап ремонта на теплофикационном оборудовании с привлечением экспертов завода изготовителя. Специалисты работают круглосуточно. Ожидаемый срок завершения работ — 31 декабря 2025 года, — говорится на сайте теплоснабжающей компании.
Дополнительно отмечается, что по состоянию на 29 декабря «все потребители получали ресурс до границ балансовой принадлежности». Не исключается временное отклонение параметров теплоносителя до завершения работ.
Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.
Ранее стало известно, что ростовчанам сделают перерасчет платы за отопление.
