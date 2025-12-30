В Башкирии скоро станет проблематично купить алкоголь: в магазинах уже активно об этом предупреждают

В Башкирии в период новогодних праздников будет временно ограничена продажа алкоголя в розничных магазинах. Соответствующие объявления уже размещены в торговых точках Уфы.
Согласно установленному графику, 3, 4 и 5 января алкогольные напитки нельзя будет приобрести с 17:00 вечера до 10:00 утра следующего дня. 6 января ограничение будет действовать меньше: с 17:00 до 23:00.
Важно отметить, что запрет касается только розничной продажи. Работа предприятий общественного питания — кафе, баров и ресторанов — в эти дни не ограничивается, они могут продавать алкоголь в соответствии со своей лицензией.
За несоблюдение установленных правил торговли предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.
