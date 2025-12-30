Вероятность магнитной бури 1 января достигла 56%

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Магнитная буря класса G1 (слабые бури) с вероятностью 56% обрушится на Землю 1 января 2026 года, уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Из прогноза следует, что магнитосфера будет в состоянии магнитной бури с 03:00 до 06:00 мск. Уже к 9 утра магнитосфера из возбужденного состояния перейдет к спокойному.
Также магнитная буря с вероятностью 21% ожидается и в среду (31 декабря).
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в России возможны полярные сияния и слабые магнитные бури.