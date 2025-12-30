В Пермском крае за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор Прикамья сообщает, что в период с 22 по 28 декабря количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе увеличилось на 9,1% относительно прошлой недели. Всего было зарегистрировано 25 829 случаев заболеваний, однако эпидемический порог не превышен.