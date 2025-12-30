В Пермском крае за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор Прикамья сообщает, что в период с 22 по 28 декабря количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе увеличилось на 9,1% относительно прошлой недели. Всего было зарегистрировано 25 829 случаев заболеваний, однако эпидемический порог не превышен.
Из-за роста заболеваемости на карантин закрыли 81 группу в детских садах, 154 класса в школах и 27 групп в 4 СУЗах.
Как показывают лабораторные исследования, больные с респираторными симптомами в основном заражены вирусами гриппа, а также риновирусами, аденовирусами, метапневмовирусами.
В целях профилактики Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки, не переохлаждаться, избегать контакта с заболевшими и ни в коем случае не заниматься самолечением.