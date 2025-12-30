Тольяттинские химики исполнили новогодние мечты 85 воспитанников детского дома

Подросткам, которые уже скоро покинут стены детского дома, передали подарочные сертификаты одного из маркетплейсов. С ними молодые люди смогут приобрести предметы первой необходимости для обустройства своего жилья. Среди них оказался и полуфиналист вокального шоу «Ты супер!» Данила Юртов. Сейчас он продолжает заниматься творчеством.