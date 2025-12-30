Тольяттинские химики исполнили новогодние мечты 85 воспитанников детского дома

Сотрудники тольяттинского химпредприятия исполнили новогодние мечты воспитанников центра «Единство». В рамках благотворительной акции они вручили подарки 85 детям от 3 до 18 лет. Не обошелся праздник без Деда Мороза и Снегурочки.
Сначала ребятам показали новую серию мультфильма «Приключения Толика Азотова», которую посвятили Новому году. Затем воспитанники центра получили из рук главного зимнего волшебника долгожданные подарки: самокаты, велосипеды, ролики, именную спортивную форму, гаджеты и др. Самыми необычными презентами стали удочка, гитара и сертификат в книжный магазин.
Подросткам, которые уже скоро покинут стены детского дома, передали подарочные сертификаты одного из маркетплейсов. С ними молодые люди смогут приобрести предметы первой необходимости для обустройства своего жилья. Среди них оказался и полуфиналист вокального шоу «Ты супер!» Данила Юртов. Сейчас он продолжает заниматься творчеством.
Завершился праздник выступлениями воспитанников детского дома. Они показали различные вокальные и танцевальные номера.
«Акция “Елка желаний” на нашем предприятии была проведена впервые. Коллективы цехов и подразделений оперативно откликнулись на возможность исполнить детскую мечту и начать Новый год с добрых дел. Зародившаяся добрая традиция будет продолжена», — сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.