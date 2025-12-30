В мэрии рассказали, как будет ходить общественный транспорт на Новый год

Как уточнили «Новому Калининграду» в горадминистрации, автобус до «Янтаря» будет курсировать по такому графику, поскольку «завод работает, а не празднует». Остальной общественный транспорт будет курсировать по «графику выходных», когда интервалы больше, чем в будни.