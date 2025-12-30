Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии рассказали, как будет ходить общественный транспорт на Новый год

1 января автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы выйдут на линию в 7:30.

В Калининграде 31 декабря перевозчики будут работать на маршрутах до 22:00. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

1 января автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы выйдут на линию в 7:30. Кроме того, 3 января и с 5 по 9 января автобус маршрута № 16 «ул. О. Кошевого — завод “Янтарь”» будет работать по графику рабочего дня.

Как уточнили «Новому Калининграду» в горадминистрации, автобус до «Янтаря» будет курсировать по такому графику, поскольку «завод работает, а не празднует». Остальной общественный транспорт будет курсировать по «графику выходных», когда интервалы больше, чем в будни.