КТК приостановил прием и перевалку нефти

КТК приостановил прием и перевалку нефти — о работе нефтепровода Тенгиз-Новороссийск и отгрузках на Морском терминале сообщили в пресс-службе консорциума, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В связи с неблагоприятными метеоусловиями и объявленными штормовыми предупреждениями, КТК 29 декабря приостановил перевалку нефти на Морском терминале. Прием нефти также был остановлен накануне в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. В компании отметили, что грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке.

Отдельно отметим, что на ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2 и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода.