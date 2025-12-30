КТК приостановил прием и перевалку нефти

В связи с неблагоприятными метеоусловиями и объявленными штормовыми предупреждениями, КТК 29 декабря приостановил перевалку нефти на Морском терминале. Прием нефти также был остановлен накануне в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. В компании отметили, что грузоотправители своевременно получили уведомления о сложившейся обстановке.
Отдельно отметим, что на ритмичность отгрузок нефти в значительной степени повлиял результат террористической атаки безэкипажным катером на ВПУ-2 и его повреждение, а также проведение ранее начатых ремонтных работ на ВПУ-3, осложненных тяжелыми гидрометеорологическими условиями зимнего периода.