В Омской области утвердили льготные тарифы на «коммуналку» на 2026 год

В Омской области утвердили льготные тарифы для населения на коммунальные услуги с 1 января по 30 сентября 2026 года. Как пояснили во вторник, 30 декабря 2025 года, в РЭК Омской области, они утверждены для соблюдения действующих ограничений по росту платы граждан за коммунальные услуги.