В Омской области утвердили льготные тарифы на «коммуналку» на 2026 год

Всего в регионе установлен 321 льготный тариф для населения: на теплоснабжение — 80, на холодное водоснабжение — 90, на водоотведение — 8, на горячее водоснабжение — 14 и на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами — 129.
«Все льготные тарифы установлены с ростом на 1,7% относительно льготных тарифов, действующих по состоянию на декабрь 2025 года (если организация находится на общей системе налогообложения, либо если организация изменила статус налогоплательщика 1 января 2026 года). В остальных случаях льготные тарифы установлены на уровне действующих в декабре 2025 года», — заявили в РЭК.
Эти тарифы ниже экономически обоснованных: недополученные доходы ресурсоснабжающим организациям компенсируются субсидиями из бюджета региона.
Ранее «СуперОмск» сообщал, как изменятся в 2026 году тарифы на различные коммунальные услуги. Ряд тарифов в будущем году ждет двукратное повышение: с 1 января и 1 октября. Дороже для омичей станут электричество, отопление, газ, холодная и горячая вода, водоотведение. Кроме того, вырастет плата за содержание жилья и капитальный ремонт.