Безостановочные ночные поезда «Ласточка» запустят между Минском и Москвой. Подробности в интервью sb.by рассказал посол Беларуси в России Александр Рогожник.
Он уточнил, что за последние год-два с Российскими железными дорогами белорусская сторона провела соответствующую работу. Рогожник добавил, что после этого в расписание добавили дополнительные поезда «Ласточка». Кроме того, заметил посол, с 15 декабря 2025 года начал курсировать в двух направлениях еще один поезд: 10 вагонов, два из которых бизнес-класса.
Александр Рогожник заметил, что подобным образом немного спадет ажиотаж с билетами.
— Кроме того, открою небольшой секрет: с РЖД достигнута еще одна договоренность — о запуске ночных безостановочных «Ласточек». Таким образом мы не только сократим время в пути, но и дополнительно решим проблему с нехваткой билетов, — заявил посол Беларуси в России.