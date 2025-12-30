В Волгограде изменяется работа автобусного маршрута № 48э

В связи с запросами жителей, в Волгограде был принят ряд изменений в работе автобусного маршрута № 48э. С начала 2026 года маршрут будет функционировать круглый год, обеспечивая транспортное сообщение для жителей удаленных районов. Новое расписание вступит в силу сразу после новогодних праздников — 12 января.
Кольцевой маршрут «ВГТЗ — Дачи» от конечной остановки «Ул. Дегтярева» пройдет по одноименной улице и далее по улицам Шурухина, Латошинской, Героев Тулы, Николая Отрады и пр. им. В. И. Ленина до конечного пункта «Механический институт». Автобусы будут выполнять 8 рейсов по будним дням, начиная с 7.00 и заканчивая в 18.00.
Добавим, что обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры общественного транспорта остаются приоритетом региона, который активно применяет национальные проекты и финансовые инструменты для модернизации. В 2025 году регион закупил 170 автобусов, ранее в том же году Волгограду было передано 50 новых машин различной вместимости. С учетом поставок текущего года задача по обновлению парка общественного транспорта выполнена, обновление коснулось более 90 процентов подвижного состава Волгограда. В целом за период с 2014 года по настоящее время в регионе реализовано беспрецедентное обновление инфраструктуры общественного транспорта: закуплено около 1,3 тысячи единиц подвижного состава, включая автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы.