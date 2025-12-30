В Волгограде изменяется работа автобусного маршрута № 48э

Добавим, что обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры общественного транспорта остаются приоритетом региона, который активно применяет национальные проекты и финансовые инструменты для модернизации. В 2025 году регион закупил 170 автобусов, ранее в том же году Волгограду было передано 50 новых машин различной вместимости. С учетом поставок текущего года задача по обновлению парка общественного транспорта выполнена, обновление коснулось более 90 процентов подвижного состава Волгограда. В целом за период с 2014 года по настоящее время в регионе реализовано беспрецедентное обновление инфраструктуры общественного транспорта: закуплено около 1,3 тысячи единиц подвижного состава, включая автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы.