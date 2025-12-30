Ричмонд
Под Омском охрана нефтепровода начнется с помощью беспилотников

Заказчик полетов это АО «Транснефть-Западная Сибирь».

Источник: Комсомольская правда

Администрация Омского сельского поселения предупредила жителей о полетах в окрестностях села дронов с 1 января нового года. Это объяснили осуществлением охраны магистрального нефтепровода.

«Не пугайтесь, это плановые работы по обеспечению безопасности важного инфраструктурного объекта. Это современный и безопасный способ контроля за объектами, который помогает предотвращать возможные проблемы», — уточнили чиновники.

Вести полеты БПЛА будет компания ООО «ГАУСС» по заказу АО «Транснефть-Западная Сибирь». Беспилотный мониторинг будет регулярным, примерно каждые четыре часа.

Маршрут полетов будет касаться поселка Омский, деревень Ракитинка, Смирновка, Большекулачье, Луговая и сел Пушкино и Надеждино.

Все полеты при этом согласованы с администрацией Омского района и надзорными органами. Дроны будут летать на разрешенной высоте и полностью безопасны для людей, животных и имущества, уточнили местные органы власти.

Ранее в Тюмени силовики уничтожили при задержании террориста, который планировал подорвать нефтепровод «Транснефти» и там. Он работал на спецслужбы враждебного киевского режима, будучи сам уроженцем Винницы. Об этом писала «КП Тюмень». Так что и дроны на омском участке нефтепровода будут явно нужной мерой, которая лишь увеличит безопасность транзита.

