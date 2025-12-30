Большая часть заболевших — дети: в Башкирии свирепствует опасная инфекция

Среди всех заболевших 53,6% составляют дети в возрасте до 14 лет. Большинство случаев заболевания гриппом в республике протекают в легкой или средней форме тяжести. В общей структуре циркулирующих вирусов преобладает грипп, на который приходится около 65% случаев. Среди вирусов гриппа доминирует подтип А (H3N2), также известный как «гонконгский грипп» — примерно 88%.