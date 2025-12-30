Большая часть заболевших — дети: в Башкирии свирепствует опасная инфекция

В Башкирии, как и по всей стране, продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Среди всех заболевших 53,6% составляют дети в возрасте до 14 лет. Большинство случаев заболевания гриппом в республике протекают в легкой или средней форме тяжести. В общей структуре циркулирующих вирусов преобладает грипп, на который приходится около 65% случаев. Среди вирусов гриппа доминирует подтип А (H3N2), также известный как «гонконгский грипп» — примерно 88%.
По данным ведомства, в рамках всероссийской кампании вакцинации против гриппа в Башкирии уже привито около 2,5 миллионов человек, что составляет 61,3% от населения региона.
Роспотребнадзор призывает жителей республики не пренебрегать базовыми мерами профилактики: чаще мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения, по возможности сократить посещение мест массового скопления людей и использовать защитные медицинские маски. При появлении первых симптомов респираторного заболевания следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
