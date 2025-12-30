В Омске директор МУП оштрафован за неисполнение судебного решения

Как установило следствие, с апреля по ноябрь 2023 года директор, будучи осведомлённым о судебном предписании, систематически уклонялся от получения лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод и от установки приборов учёта на скважинах, что было прямо предусмотрено решением суда. В результате суд первой инстанции назначил наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.