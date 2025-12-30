Ричмонд
В Омске директор МУП оштрафован за неисполнение судебного решения

Директор муниципального предприятия оштрафован за уклонение от исполнения судебных предписаний по установке приборов учёта и лицензированию.

Источник: Om1 Омск

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор, вынесенный судом первой инстанции, и отклонил жалобу директора муниципального унитарного предприятия. Мужчина был осуждён за злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного решения, связанного с требованиями омского межрайонного природоохранного прокурора.

Как установило следствие, с апреля по ноябрь 2023 года директор, будучи осведомлённым о судебном предписании, систематически уклонялся от получения лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод и от установки приборов учёта на скважинах, что было прямо предусмотрено решением суда. В результате суд первой инстанции назначил наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей.

Защита директора просила отменить приговор и прекратить уголовное дело, но кассационный суд признал действия первого суда законными и обоснованными, отказав в удовлетворении ходатайства.