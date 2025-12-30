Нижегородская мэрия передумала переезжать в «Этажи»

Мэрия Нижнего Новгорода отказалась от идеи переезда в здание бывшего торгового центра «Этажи». Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев на пресс-конференции 30 декабря.
Он отметил, что официально нигде не устанавливалось, что здание покупалось именно для городской администрации, однако такие обсуждения были. В итоге от этой идеи решили отказаться из-за дороговизны переезда.
При этом мэр добавил, что само решение выехать с территории Кремля было бы правильным.
«Вопрос на повестке дня все еще стоит, мы его немного отсрочим», — сказал Юрий Шалабаев.
Напомним, торговый центр «Этажи» закрылся осенью прошлого года. С 1 октября оттуда начали съезжать арендаторы, освобождая свои площадки, а уже 14 октября здание окончательно опустело. Единственным работающим там магазином остался Spar, который имеет собственный отдельный вход.
Позже появилась информация, что в планах нижегородского правительства стоит высвобождение части зданий на территории Кремля. Так, из пятого корпуса может переехать мэрия на площади «Этажей», также это коснется и других ведомств, например, здания Арбитражного суда. Переезжать власти будут поэтапно. Так, например, планировалось, что городская администрация может выехать со своих помещений уже в конце 2025 года.
