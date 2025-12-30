Нижегородская мэрия передумала переезжать в «Этажи»

Позже появилась информация, что в планах нижегородского правительства стоит высвобождение части зданий на территории Кремля. Так, из пятого корпуса может переехать мэрия на площади «Этажей», также это коснется и других ведомств, например, здания Арбитражного суда. Переезжать власти будут поэтапно. Так, например, планировалось, что городская администрация может выехать со своих помещений уже в конце 2025 года.