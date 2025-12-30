Ричмонд
Мэр Кудрявцев открыл пешеходный мост через Транссиб в Новосибирске

Сооружение длиной 123 метра соединило Дзержинский и Калининский районы города.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске завершилось строительство и состоялось открытие надземного пешеходного моста через пути Транссибирской железнодорожной магистрали. Сооружение, расположенное в створе улицы Войкова, связало микрорайон «Галактика» и Плехановский жилой массив. О завершении работ и начале эксплуатации объекта сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

Глава города отметил: «Сегодня первые пешеходы уже воспользовались новым безопасным маршрутом между двумя районами Новосибирска».

По информации мэрии, длина моста составляет 123 метра, а главный пролёт — 39,5 метра при ширине в 3 метра. На объекте оборудованы колясочные спуски и подъёмники для маломобильных граждан, что делает маршрут доступным для всех жителей. Первые горожане прошли по новому переходу 30 декабря.