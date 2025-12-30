Мэр Кудрявцев открыл пешеходный мост через Транссиб в Новосибирске

По информации мэрии, длина моста составляет 123 метра, а главный пролёт — 39,5 метра при ширине в 3 метра. На объекте оборудованы колясочные спуски и подъёмники для маломобильных граждан, что делает маршрут доступным для всех жителей. Первые горожане прошли по новому переходу 30 декабря.