Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После полета на самолете казахстанке ограничили свободу на 4 года

В Астане рассмотрели уголовное дело в отношении женщины, которая применила насилие в отношении бортпроводников во время полета на самолете, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Источник: Nur.kz

Казахстанку обвинили в хулиганстве с применением насилия на борту воздушного судна.

Инцидент произошел на рейсе «А. — Н.», где пассажирка И. проявила недовольство обслуживанием бортпроводников О. и А., нарушила общественный порядок и применила к ним насилие. Пострадавшие бортпроводники не получили кратковременного расстройства здоровья, но были травмированы.

Прокурор просил назначить подсудимой И. 3 года лишения свободы и удовлетворить гражданские иски потерпевших. Бортпроводники согласились с позицией прокурора и просили удовлетворить их гражданские иски. Подсудимая признала вину, принесла извинения и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд учел отсутствие судимости у И., ее первое привлечение к уголовной ответственности, отсутствие крупного ущерба, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. В результате И. была приговорена к ограничению свободы на 4 года.

На основании статей 91 и 98 УК подсудимой назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения от наркомании. С И. взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн тенге в пользу потерпевших, а также процессуальные издержки за проведение экспертиз и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу.