После полета на самолете казахстанке ограничили свободу на 4 года

Казахстанку обвинили в хулиганстве с применением насилия на борту воздушного судна.
Инцидент произошел на рейсе «А. — Н.», где пассажирка И. проявила недовольство обслуживанием бортпроводников О. и А., нарушила общественный порядок и применила к ним насилие. Пострадавшие бортпроводники не получили кратковременного расстройства здоровья, но были травмированы.
Прокурор просил назначить подсудимой И. 3 года лишения свободы и удовлетворить гражданские иски потерпевших. Бортпроводники согласились с позицией прокурора и просили удовлетворить их гражданские иски. Подсудимая признала вину, принесла извинения и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд учел отсутствие судимости у И., ее первое привлечение к уголовной ответственности, отсутствие крупного ущерба, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих. В результате И. была приговорена к ограничению свободы на 4 года.
На основании статей 91 и 98 УК подсудимой назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения от наркомании. С И. взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн тенге в пользу потерпевших, а также процессуальные издержки за проведение экспертиз и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим.
Приговор не вступил в законную силу.