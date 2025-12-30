После полета на самолете казахстанке ограничили свободу на 4 года

На основании статей 91 и 98 УК подсудимой назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения от наркомании. С И. взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн тенге в пользу потерпевших, а также процессуальные издержки за проведение экспертиз и принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим.