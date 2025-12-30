Белоусов поручил организовать призыв на срочную службу 2026 года

В понедельник опубликовали указ президента РФ Владимира Путина о призыве в 2026 году. Он будет проводиться весь год, но отправка новобранцев к месту службы, как и прежде, будет проходить два раза: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Всего в 2026 году планируется призвать 261 тысячу срочников. Приказ Белоусова о призыве в 2026 году граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, опубликовали в Telegram-канале Минобороны.