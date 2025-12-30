В Уфе подросток пошел на серьезное преступление: отвечать придется его матери

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали очередного несовершеннолетнего водителя, севшего за руль без прав. Инцидент произошел вчера в селе Максимовка, где наряды ДПС остановили автомобиль ВАЗ для проверки.
В ходе разговора с водителем выяснилось, что за рулем находится 17-летний студент одного из уфимских колледжей. У подростка отсутствовало водительское удостоверение, и он не обладал навыками управления транспортным средством.
На место происшествия были вызваны родители юноши. В их присутствии несовершеннолетний был отстранен от управления, а автомобиль помещен на штрафную стоянку.
На мать подростка составили материалы, которые направили в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении ее к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего».
В ГАИ обратились к родителям с предупреждением: дети за рулем, не имея достаточных навыков и прав, создают серьезную угрозу для безопасности дорожного движения, что может привести к трагическим последствиям.
