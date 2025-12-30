Расписание нижегородских электричек изменится в январе

15 января электричка № 6530 Нижний Новгород — Семенов отправится на 10 минут раньше — в 14:34 и прибудет в Семенов в 15:44, также на 10 минут раньше обычного. В этот же день поезд № 6541 Семенов — Нижний Новгород отправится на 10 минут раньше — в 16:01. После станции Линда он продолжит движение по обычному расписанию. 23 января изменения коснутся сразу трёх маршрутов. Поезд № 6551 Шахунья — Нижний Новгород проследует по новому графику от станции Сухобезводное. Прибытие в Нижний Новгород — в 18:44, что на 6 минут позже обычного. Электричка № 6534 Нижний Новгород — Шахунья отправится на 20 минут позже — в 16:00. Прибытие на Ветлужскую — в 18:25, с отклонением от графика на 49 минут. Поезд № 6559 Ветлужская — Нижний Новгород отойдет от Ветлужской с задержкой на 54 минуты — в 18:54. Время прибытия в Нижний Новгород — в 21:09, с опозданием на 1 час.