ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь

ГАИ сказала об измененной схеме движения транспорта в Минске в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Для обеспечения безопасности в момент проведения мероприятий, которые приурочены к празднованию Нового года, а также с целью предупреждения и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, в период больших выходных сотрудники Госавтоинспекции Минска перейдет на усиленный вариант несения службы.

В частности, инспекторы будут уделять внимание на выявление и отстранение от участия в дорожном движении водителей, у которых нет прав, на нетрезвых пешеходов, которые своими действиями создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.

«Для повышения эффективности проводимых мероприятий также будут задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности», — отметили в сообщении.

В ГАИ добавили, что в новогоднюю ночь и вечером 1 января вероятно введение полного ограничения движения транспорта по проспекту Победителей. Речь идет про участок от улицы Мельникайте до пересечения с площади Свободы с улицей Интернациональной.

Вместе с тем около Дворца Спорта, Октябрьской площади и на территории Верхнего города будут вводиться ограничения как на остановку, так и на стоянку транспорта. По причине ограничений изменится схема движения общественного транспорта.

«В указанный период не будет работать остановочный пункт “Дворец Спорта”, — обратили внимание в ГАИ.

Кстати, синоптики сказали, какой будет погода на Новый год в Беларуси.

Ранее мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

А еще диетолог дала совет белорусам, что есть на Новый год.