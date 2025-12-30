ГАИ предупредила об ограничении движения в центре Минска в новогоднюю ночь. Подробности озвучили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Для обеспечения безопасности в момент проведения мероприятий, которые приурочены к празднованию Нового года, а также с целью предупреждения и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, в период больших выходных сотрудники Госавтоинспекции Минска перейдет на усиленный вариант несения службы.
В частности, инспекторы будут уделять внимание на выявление и отстранение от участия в дорожном движении водителей, у которых нет прав, на нетрезвых пешеходов, которые своими действиями создают реальную угрозу безопасности дорожного движения.
«Для повышения эффективности проводимых мероприятий также будут задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности», — отметили в сообщении.
В ГАИ добавили, что в новогоднюю ночь и вечером 1 января вероятно введение полного ограничения движения транспорта по проспекту Победителей. Речь идет про участок от улицы Мельникайте до пересечения с площади Свободы с улицей Интернациональной.
Вместе с тем около Дворца Спорта, Октябрьской площади и на территории Верхнего города будут вводиться ограничения как на остановку, так и на стоянку транспорта. По причине ограничений изменится схема движения общественного транспорта.
«В указанный период не будет работать остановочный пункт “Дворец Спорта”, — обратили внимание в ГАИ.
