Воронежские приставы помогли слесарю восстановиться на работе и получить компенсацию морального вреда

Мужчину незаконно уволили после десяти лет добросовестной работы.

В начале июля этого года из-за болей в спине слесарь-электрик 4 разряда из Поворино не смог выйти на работу и через мастера попросил о выходном за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области. Он отработал отгул во время отпуска. А вернувшись узнал, что уволен за прогул, несмотря на предыдущие десять лет добросовестной работы.

В результате Поворинский районный суд признал такое наказание несоразмерным тяжести нарушения. Организацию обязали восстановить слесаря в занимаемой должности, взыскать в его пользу заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и судебные расходы — суммарно почти 118 тысяч рублей.

Получив исполнительные листы, приставы уведомили организацию и в качестве обеспечительной меры арестовали счета. В тот же день от должника поступило подтверждение оплаты долга. Кроме того, слесаря восстановили на работе.